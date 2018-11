Rom.Die Villen waren das Symbol einer okkulten Macht. Goldene Armaturen in den Bädern, Whirlpools, vergoldete Statuen, klassizistische Säulen, Stuck, sogar Fresken prangten an den Decken. Vor den Häusern parkten Ferraris und Porsches. Und das alles im Kontrast der schmutzigen und äußersten südöstlichen Peripherie Roms. Der Clan Casamonica übte von hier seine Kontrolle weit über das Stadtviertel Quadraro hinaus aus.

Gestern rückten 600 Polizisten zur Räumung an. Im Morgengrauen gingen die Beamten mit Brechstangen vor, als die meisten der Bewohner noch im Bett lagen. Mehr als 30 Familienangehörige mussten die Häuser verlassen, ein paar leisteten Widerstand, festgenommen wurde nur eine Person. Die Beamten konfiszierten die acht Luxus-Villen des vielleicht mächtigsten Verbrecherclans der italienischen Hauptstadt. Sie sollen in den kommenden Wochen abgerissen werden.

Die Aktion gegen die Organisierte Kriminalität war seit zehn Monaten vorbereitet worden. Journalisten, die die spektakuläre Aktion dokumentieren sollten, wurden zusammen mit Polizisten in Bussen vorgefahren. Denn das Reich der Casamonica in der Via Quadraro ist ebenso tabu wie stadtbekannt – und ein Symbol für die Unantastbarkeit der römischen Unterwelt.

Auch Matteo Salvini vor Ort

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach von einem „historischen Tag für Rom. Wir beenden 30 Jahre Illegalität und senden ein starkes Signal an die Kriminellen und den Clan Casamonica“, sagte die Bürgermeisterin von der Fünf-Sterne-Bewegung. Auch Matteo Salvini, Innenminister und Chef der rechten Lega, war vor Ort. Beide Parteien, die gemeinsam die italienische Regierung bilden, versuchen, den Akt für sich politisch auszuschlachten.

Dabei sollte man sich nicht zu viel von der Beschlagnahme erwarten. Die Luxusvillen aus den 1990er Jahren wurden ohne Genehmigungen gebaut und befinden sich auf dem Areal eines denkmalgeschützten Viadukts, deshalb die Räumung. Schon früher wurde die Zone geräumt, aber dann einfach wieder besetzt. Die Behörden ließen die Casamonica, einen Clan, der etwa 1000 Mitglieder im südöstlichen Rom umfassen soll, frei walten.

Das war erstmals für die Öffentlichkeit im August 2015 zu sehen. Die Begräbnisfeier für den Clanchef Vittorio Casamonica geriet zur mafiösen Machtdemonstration. Als wolle die Familie zeigen, wer in der Unterwelt Roms den Ton angibt, inszenierte sie eine Feier im Stile eines Mafiafilms. Pompöse Pferdekutschen vor der Kirche, eine Blaskapelle spielte Melodien aus dem Film „Der Pate“, aus einem Hubschrauber wurden Rosenblätter abgeworfen. An den Wänden der Pfarrkirche prangten überdimensionale Fotografien des verstorbenen Clanchefs, der ganz in Weiß gekleidet war. „König von Rom“ war in großen Lettern zu lesen. Es ist diese Mischung aus Kitsch, Hollywood und finsteren Schlägertypen, die die Casamonicas unter den anderen 72 aktiven Clans in Rom hervorhebt. Ursprünglich in den Abruzzen ansässig, kam die Familie mit Sinti-Wurzeln als Schausteller und Gebrauchtwarenhändler in den 70er Jahren in die Hauptstadt. Als Schuldeneintreiber erwarben sich die Casamonica erst einen Ruf in der Kleinkriminalität und später auch im großen Geschäft. Heute handeln ihre Exponenten mit Drogen, treiben Wucher und erpressen brutal.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Clanmitglieder wegen Straftaten festgenommen und verurteilt. Doch der Clan hielt zusammen. Geständige gab es nur in Ausnahmefällen. Nach Erkenntnissen von Ermittlern lassen andere Mafia-Clans von ’Ndrangheta oder Camorra die Casamonica in Rom in Ruhe walten. Man arrangiert sich. Auf diese Weise sichert sich die Familie ihre Macht. In einem von der Polizei abgehörten Gespräch behauptete ein Mitglied: „Semo i più forti a Roma“ – „In Rom sind wir die Stärksten.“

