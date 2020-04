Sind die Berliner Raser Mörder?

Karlsruhe.Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Bedenken gegen die Verurteilung zweier Berliner Autoraser wegen Mordes. In der Verhandlung am Donnerstag hinterfragten die obersten Strafrichter in Karlsruhe gleich mehrere Punkte sehr kritisch. Ihr Urteil wollen sie am 18. Juni verkünden. (Az. 4 StR 482/19)

Die Männer hatten sich auf dem Kurfürstendamm in Berlins Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Als sie bei Rot über eine Kreuzung rasten, rammte einer von ihnen mit 160 bis 170 Stundenkilometern ein aus einer Seitenstraße kommendes Auto. Dessen Fahrer starb.

Der Fall beschäftigt den BGH schon zum zweiten Mal. 2017 hatte das Berliner Landgericht beide Männer als Mörder verurteilt. So ein Urteil gegen Autoraser hatte es in Deutschland noch nie gegeben. Der BGH hob es ein Jahr später wegen Rechtsfehlern auf, der Prozess begann von vorn. Aber auch diesmal hieß es für die beiden Angeklagten: lebenslange Haft wegen Mordes. Dagegen haben die Männer erneut Revision eingelegt. Sie sitzen seit vier Jahren in Untersuchungshaft.

Bedenken gibt es vor allem bei dem zweiten Angeklagten, der nicht selbst den Jeep gerammt hatte. Das Landgericht hatte ihn zweimal als Mittäter verurteilt. In seinem Fall beantragte nicht nur der Verteidiger, sondern auch die Bundesanwaltschaft, das Mord-Urteil aufzuheben. Das gemeinsame Rennen reiche nicht aus. Und es sei ungeklärt, ob der Unfall hätte abgewendet werden können, wenn er auf den letzten Metern vom Gas gegangen wäre.

Auch zur Verurteilung des Hauptangeklagten stellte die Vorsitzende Richterin Beate Sost-Scheible viele Fragen. Mord setzt Vorsatz voraus – dass dem Täter zumindest gleichgültig ist, dass er den Tod eines Anderen in Kauf nimmt. Hier ist fraglich, ob dem Raser wirklich so klar war, wie sich ein möglicher Unfall abspielen würde und dass dieses Szenario für ihn selbst dank Airbag glimpflich ausgehen würde. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020