Sind Warnzeichen ignoriert worden?

Düsseldorf/Viersen/Kleve.Der Mordverdacht gegen eine Erzieherin und eine mögliche Serie weiterer Gewalttaten in Kitas haben das Kinder- und Familienministerium in Nordrhein-Westfalen alarmiert. „Sollten sich die schrecklichen Vorwürfe bewahrheiten, muss auch im Detail vor Ort der Frage nachgegangen werden, ob ernsthafte Frühwarnzeichen ignoriert wurden und ob die Vorfälle dem zuständigen Jugendamt nicht gemeldet und keine Anzeigen erstattet wurden“, teilte das Ministerium von Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Donnerstagabend in Düsseldorf mit.

Die Vorfälle müssten gründlich und umfassend aufgeklärt werden. Das Landesjugendamt sei um einen Bericht gebeten worden. Die vierjährige Greta war aus einer Kita, in der die Verdächtige im niederrheinischen Viersen als Erzieherin gearbeitet hatte, im April mit Atemstillstand in eine Klinik eingeliefert worden und später gestorben. Rechtsmediziner fanden Spuren, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten.

„Alle Zeugnisse Makulatur“

Wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Mönchengladbach berichteten, sind die Behörden auf weitere Vorfälle in drei früheren Kindergärten gestoßen, in denen die als „wenig geeignet“ eingestufte Erzieherin tätig war. Nach Angaben des Deutschen Kita-Verbands darf der Arbeitgeber dies nicht einmal ansatzweise im Zeugnis erwähnen, selbst wenn eine Erzieherin etwa wegen mangelnder Empathie auffällt. „Deshalb sind letztendlich alle Zeugnisse Makulatur“, sagte die Verbandsvorsitzende Waltraud Weegmann dem Westdeutschen Rundfunk. Es bestehe eine Meldepflicht der Kitas gegenüber den Jugendämtern, wenn es konkrete Verdachtsmomente für körperliche Übergriffe gebe. Träger müssten sich grundsätzlich ein erweitertes Führungszeugnis von Bewerbern vorlegen lassen. Allerdings dauere es „eine Weile“, bis Vorfälle aktenkundig seien.

Ältere Ermittlungen gegen die mordverdächtige Erzieherin wegen Vortäuschens einer Straftat sind damals wegen geringer Schuld eingestellt worden. Die Frau sei bei den Ermittlungen vor einem Jahr geständig und nicht vorbestraft gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve. Weil sie psychisch auffällig gewesen sei, habe die Polizei den Opferschutzbeauftragten hinzugezogen.

Die inzwischen 25-Jährige hatte im Mai 2019 behauptet, im Wald bei Geldern von einem Unbekannten mit einem Messer im Gesicht verletzt worden zu sein. Eine Rechtsmedizinerin hatte die Verletzung untersucht und nicht ausgeschlossen, dass die Frau sich diese selbst zugefügt haben könnte. In anschließenden Vernehmungen seien dann weitere Ungereimtheiten aufgetaucht. Die Frau habe schließlich eingeräumt, dass „möglicherweise alles nicht richtig“ gewesen sei, was sie erzählt habe. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020