Singen, Gabenzäune, Hilfsangebote: Solidarische Aktionen in Mannheim

Obwohl wir uns nicht miteinander treffen können, verbindet uns die Coronakrise. Mannheimer haben zahlreiche solidarische Projekte gestartet, um sich gegenseitig zu helfen. Einige Aktionen stellen wir Ihnen hier vor.

Viele Aktionen formieren sich dezentral in Sozialen Medien. Facebookgruppen wie beispielsweise "Mannheim flattens the curve: #coronahilfe" und "Coronahilfe Mannheim - Nachbarschaftshilfe" fördern den Austausch auf lokaler Ebene.

Im Jungbusch gibt es abendliche Balkonkonzerte, auch in der Tattersallstraße in der Schwetzingerstadt wird musiziert.

Die Mannheimer Pfarrerinnen Ilka Sobottke von der CityGemeinde Hafen-Konkordien und Nina Roller von der Thomasgemeinde Neuostheim-Neuhermsheim richten in der Vor-Osterzeit "PopUp"-Stationen ein mit Sprüchen, die zum Nachdenken anregen sollen. Das Projekt "Joy in Passion" ist auch auf Instagram präsent.

An mehreren Orten in Mannheim, unter anderem am Marktplatz, an der Teufelsbrücke am Jungbusch, am Neumarkt in der Neckarstadt-West und am Basketballplatz vor dem Gewerkschaftshaus, wurden Gabenzäune eingerichtet. Die Zäune werden von Bürgern mit dringend benötigten Gütern wie Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln bestückt - Bedürftige können sich herunternehmen, was sie brauchen. Auf der Facebook-Seite "MannheimerGabenzaun" wird über die Standorte der Zäune informiert.