Singles haben weniger Sex

Hamburg.Die meisten Deutschen haben zwischen vier und fünf Mal im Monat Geschlechtsverkehr. Das ist das Ergebnis der ersten deutschlandweiten repräsentativen Studie zur Sexualität Erwachsener des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und des Sozialforschungsinstitut Kantar.

Betrachte man die sexuelle Aktivität über den Zeitraum der vergangenen vier Wochen, so hätten Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren etwa fünf Mal pro Monat Sex, die 36- bis 55-Jährigen etwa vier Mal im Monat. Die am häufigsten genannten heterosexuellen Praktiken sind der vaginale Geschlechtsverkehr und der Oralverkehr.

Beziehungsstatus wichtig

Besonders ausschlaggebend ist demnach neben dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand der Beziehungsstatus: Menschen, die in keiner festen Partnerschaft leben, haben deutlich häufiger angegeben, in den vergangenen vier Wochen keinen Sex gehabt zu haben (77 Prozent). Im Gegensatz dazu haben nur 20 Prozent der fest Liierten angegeben, in den vergangenen vier Wochen keinen Sex gehabt zu haben.

Für die Studie wurden zwischen Oktober 2018 und September 2019 fast 5000 Erwachsene im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt. So ging es um sexuelles Verhalten, Einstellungen zur Sexualität und auch um Erfahrungen mit sexueller Gewalt. epd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020