„Sinnlose Attacke und schreckliche Tragödie“

Toronto.Nach einer brutalen Fahrt über belebte Gehwege in Toronto ist der mutmaßliche Angreifer des zehnfachen Mordes und des versuchten Mordes in 13 weiteren Fällen angeklagt worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher aus der Anhörung, zu der Alek Minassian gestern mit Händen auf dem Rücken und in weißer Häftlingsuniform erschien. Medienberichten zufolge zeigte er kaum Emotionen, in zwei Wochen wird er erneut vor Gericht erwartet.

Der 25-jährige Minassian soll am Montagmittag einen gemieteten Lieferwagen über Gehwege einer Geschäftsgegend gelenkt und dabei zehn Menschen getötet haben. 15 weitere waren gestern mit Verletzungen im Krankenhaus.

Vorbestraft ist Minassian, der mutmaßlich allein handelte, nicht. Alles sehe nach einer vorsätzlichen Tat aus, ermittelt werde in alle Richtungen, sagte Polizeichef Mark Saunders. Mehrere TV-Sender berichteten unter Berufung auf Strafverfolger und Sicherheitskreise, Minassian sei wohl geistig verwirrt.