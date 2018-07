Anzeige

Mannheim.Die aus einer Höhle in Thailand befreiten Jungen waren einer äußerst belastenden psychischen Situation ausgesetzt. In der Dunkelheit mussten sie tagelang ausharren, wussten nicht, ob Helfer sie erreichen würden. Dazu kam die gefährliche Rettung auf dem Tauchweg. Dennoch müssen sie nach den Worten der Mannheimer Psychologin Lea Schell nicht zwangsläufige seelische Schäden davontragen.

Frau Schell, ist das, was die in einer Höhle eingeschlossenen Jungen erlebt haben, ein Trauma?

Lea Schell Lea Schell (28) hat in Mannheim und Dresden Psychologie studiert. Sie ist am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim als Teampsychologin tätig. Schell arbeitet dort auf der Station für postttraumatische Belastungsstörungen (PTBS-Station). Dort gibt es zwölf Behandlungsplätze. Patienten aus ganz Deutschland können am ZI stationär an einer 12-wöchigen Traumatherapie teilnehmen. mad

Lea Schell: Das, was sie erlebt haben, fällt auf jeden Fall unter die Definition von Trauma. Denn dabei handelt es sich um eine Situation akuter Bedrohung der körperlichen oder auch der seelischen Unversehrtheit. Ob die Jungen aber tatsächlich eine Traumafolgenstörung, also zum Beispiel eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), entwickeln, das kann man noch nicht sagen. Traumata erleben viele Menschen irgendwann in ihrem Leben, aber nur ein kleiner Teil von ihnen entwickelt in der Folge eine psychische Erkrankung.