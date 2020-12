Skifahrer in Bayern stürmen gesperrte Pisten

Garmisch-Partenkirchen.Elisabeth Koch hat es kommen gesehen. Unzählige Skifahrer trudelten vergangenes Wochenende in Garmisch-Partenkirchen ein, um trotz der Corona-Einschränkungen Wintersport zu betreiben. Dieses Wochenende dürfte der Ansturm nicht geringer ausfallen. Eigentlich hat die Bürgermeisterin, gar nichts dagegen, schließlich lebt ihre Stadt vom Tourismus. Nur: Es ist eben Pandemie.

Langläufer brauchen keine Lifte

Sie befürchtet Schlimmes – nicht so sehr wegen der Ansteckungsgefahr, die sei an der frischen Luft überschaubar. Koch sorgt sich um Unfallopfer: Da die Lifte stillstehen, könnten Rettungskräfte verletzte Skifahrer schwer erreichen – denn die nähmen normalerweise auch die Seilbahn. Sie lehne „jegliche Verantwortung ab“, sagt Koch.

Zwar sind die deutschen Skigebiete geschlossen, Pisten werden nicht mehr präpariert. Doch in Bayern hat jeder Bürger ein gesetzlich verankertes Recht auf Genuss der Naturschönheiten und auf Erholung in der freien Natur, weshalb immer mehr Langläufer kommen. Sie besteigen den Berg auf Skiern und gleiten anschließend ins Tal, brauchen also gar keine Lifte. Letztes Wochenende zog sich eine lange Schlange von Skitourengehern den Garmischer Hausberg hoch. Der Parkplatz an der Talstation, beobachtete der Bayerische Rundfunk, sei nachmittags so voll gewesen wie bei normalem Skibetrieb.

Dass es an diesem Wochenende leerer wird, erwartet Elisabeth Koch nicht. Die 58-jährige CSU-Frau ist seit Mai Rathauschefin in Garmisch-Partenkirchen. Sie hat unlängst einen Brandbrief auf Facebook veröffentlicht. Darin warnt Koch Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU): Wie, fragt sie, solle mit den Langläufern und den „mit Sicherheit stattfindenden“ Unfällen umgegangen werden? Koch erwartet von der Landesregierung konkrete Informationen etwa darüber, ob zusätzliche Transportmittel für die Rettungskräfte bereitgestellt werden, damit sie Verletzte erreichen können.

Wenn im Gebirge jemand in Not gerät, ist das ein Fall für die Bergwacht. Die Garmischer Bergwacht stellt allerdings klar, dass man eigene Fahrzeuge besitze, um auch ohne Lifte auf den Berg zu kommen, außerdem könne man auf die Luftrettung zurückgreifen. Trotzdem: Wie die Skigebiete mit den Beschränkungen umgehen sollen, spaltet die Menschen im Alpenraum.

Sorge um Verkehrsaufkommen

Rettungseinsätze sind nicht das einzige Problem. Was ist zum Beispiel mit der Lawinengefahr, wenn Tourengeher in gesperrtem Gebiet unterwegs sind? Ein Sprecher der Lawinenwarnzentrale im bayerischen Landesamt für Umwelt stellt klar, man sei nicht verantwortlich für eine geschlossene Piste: „Bergsteiger, Skitourengeher und Schneeschuhwanderer sind in der freien Natur eigenverantwortlich unterwegs.“

Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins, fordert, dass jetzt Lösungen gefunden werden müssten, statt in Hysterie auszubrechen. Er bestätigt unserer Redaktion, dass in dieser Corona-Saison mehr Tourengeher unterwegs sind. Außer in der Schweiz ist Wintersport im Ausland für Deutsche jedoch de facto nicht möglich, also bleiben die Bayern in der Region.

Neben Garmisch-Partenkirchen warnen noch andere bayerische Gemeinden vor einem Müll- und Verkehrskollaps. Schließlich können Besucher nicht in Gaststätten und Hotels einkehren, es fehlt beispielsweise an sanitären Anlagen. Das bedeutet Autoschlangen, Brotzeitpapier in der Landschaft, Notdurft hinterm Busch – und für die Einheimischen: keine Einnahmen.

Elisabeth Koch drängt darauf, dass die Unklarheiten bald geklärt werden. Wenn „schon nach ein bisschen Schnee“ so viele Menschen kämen, „möchte ich gar nicht wissen, was bei uns in den Weihnachtsferien los ist“.

