Skitour-Unglück fordert sechstes Todesopfer

Arolla (dpa) - Eine Schlechtwetterfront ließ die Skitour zu einer Tragödie in den Bergen werden: Bei dem Unglück in den Schweizer Alpen starben sechs Menschen - fünf italienische Staatsbürger und eine Frau aus Bulgarien. Eine Deutsche musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die 14 Alpinisten aus Deutschland, Italien und Frankreich waren nach Polizeiangaben am Sonntag zu einer Tour in der Region Pigne d'Arolla auf knapp 3000 Metern Höhe in zwei Gruppen aufgebrochen. Beide Gruppen wollten über die klassische Route «la Serpentine» zu einer Hütte auf 3157 Metern gelangen. Ein schwerer Schneesturm überraschte sie. Die Sportler schafften es nicht mehr, das Ziel zu erreichen. Sie verbrachten die Nacht bei rund minus zehn Grad am Berg. Der Hüttenwart hatte am Montagmorgen Alarm geschlagen, weil die Gruppen nicht eingetroffen waren.

Bergretter fanden die Vermissten und brachten sie mit Hubschraubern in Krankenhäuser. Ein Teilnehmer war tödlich gestürzt. Medienberichten zufolge handelte es sich um den italienischen Bergführer, der nach der offenbar nur wenige hundert Meter entfernten Hütte suchen wollte. Fünf weitere starben wegen der erlittenen Unterkühlung im Krankenhaus. Drei der Alpinisten wurden am Dienstag weiterhin behandelt.