Skulptur für den Artenschutz

New York.Ein Künstlerpaar hat in New York eine gigantische Gorilla-Skulptur aufgestellt. Mit dem „King Nyani“ betitelten Werk will das als „Gillie and Marc“ bekannte britisch-australische Künstlerduo für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart werben. Die Skulptur, die einen liegenden Gorilla zeigt, wurde in einem Park im Westen Manhattans sofort zum beliebten Fotomotiv. Vor einigen Jahren hatte das Künstlerpaar bereits mit einer Nashorn-Skulptur auf einem New Yorker Platz auf das Schicksal der wenigen letzten Exemplare des Nördlichen Breitmaulnashorns aufmerksam gemacht. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020