„So ist mein Leben – alles oder nichts“

Paris.Es scheint, als ließe sich Brigitte Bardots Leben in zwei Epochen einteilen. Die erste wäre demnach die Zeit der jungen, lebensfrohen Schönheit, die in den 1960er Jahren zur vergötterten Ikone mit Schmollmund wurde, zur „femme fatale“ schlechthin. Bis sie sich zu einer wütenden Vorkämpferin für den Tierschutz wandelte, die sich politisch am rechten Rand situierte und mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Die Aufmerksamkeit, die sie noch immer erhält, verdankt sie dem Ruhm als Filmstar, der sie zuvor war.

Ihrer eigenen Darstellung nach fand Bardot ihre eigentliche Bestimmung erst im Alter von 38 Jahren, als sie sich radikal vom Filmgeschäft abwandte. Der Rummel war ihr zuwider, wie sie es in ihrer 2018 erschienenen Autobiografie „Tränen des Kampfes“ beschrieb: „Ich selbst habe meinen Ruhm nie begriffen, und genau das hat mich gerettet.“ 50 Jahre liegt dieser Wendepunkt jetzt zurück: Am Samstag wird „BB“, für die ihr früherer Liebhaber Serge Gainsbourg einmal das Lied „Initialen BB“ schrieb, 85 Jahre alt.

Noch in ihrer Jugend wurde die aus einem erzkatholischen Elternhaus stammende Bardot als Fotomodell entdeckt und kam rasch zum Kino. Im Debüt-Film „Und immer lockt das Weib“ ihres ersten Manns, des Regisseurs Roger Vadim, liegt ihr Mythos als barfüßig tanzendes Sex-Symbol begründet. Mit ihrer unschuldig-provokanten Sinnlichkeit galt sie als Modell einer befreiten Frau, die zwar Objekt der männlichen Begierde sein mag und doch selbstbestimmt lebt.

In ihrer zweiten Ehe mit dem Schauspieler Jacques Charrier bekam sie ihren Sohn Nicolas-Jacques. Ihr dritter Mann war der deutsche Industriellenerbe Gunter Sachs. Mehr als 80 Lieder nahm Bardot auf, über 45 Filme drehte sie, darunter Klassiker wie „Die Wahrheit“, „Die Verachtung“ und „Viva Maria“. Saint-Tropez, der Bikini, das Vichy-Karo – die blonde Französin war Trendsetterin und fühlte sich doch einsam und unverstanden. Längst lebt sie zurückgezogen in ihrem Anwesen an der Côte d’Azur, an der Seite ihres vierten Mannes Bernard d’Ormale, umgeben von ihren Hunden, Katzen, Schafen, Pferden, Wildschweinen.

Noch als Leinwand-Ikone hatte sie mit dem Kampf gegen die Robbenjagd begonnen, 1986 gründete sie die Tierschutz-Organisation Fondation Brigitte Bardot. Politisch provozierte Bardot mit ihren Warnungen vor einer „Islamisierung“ Frankreichs oder dem Wahlaufruf 2012 für die Rechtspopulistin Marine Le Pen. „So ist mein Leben nun einmal“, sagt sie, „alles oder nichts, strahlender Ruhm oder tiefste Verzweiflung, überbordende Liebe, die man mir entgegenbringt, und bisweilen grenzenlose Abneigung.“

