So oder so – Weihnachtsbäume sind schlecht für die Umwelt

Weihnachtsbäume werden derzeit an jeder Ecke angeboten. Ob nun natürlich gewachsen oder aus Plastik – die Baumauswahl wird in Zeiten von Klimawandel zur Grundsatzfrage. So ist ein Plastik-Baum laut Kathrin Klinkusch, Sprecherin beim Naturschutzbund Deutschland (NABU), nur dann die ökologischere Variante, wenn er 17 bis 20 Jahre durchhält. Die Anbieter geben im Schnitt eine Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren an.

In der Natur gewachsene Weihnachtsbäume sind dem Verband Natürlicher Weihnachtsbaum zufolge in der Regel klimaneutral. „Während des Wachstums verarbeiten sie klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre. Bei der späteren Verwertung des Baumes wird aber weniger CO2 freigesetzt, als vorher gespeichert wurde“, so die Argumentation. Wirklich klimafreundlich sei aber nur der Weihnachtsbaum, dessen Holz oder Holzspäne nach dem Fest als Material für Möbel oder Baumaterial verwendet werde.

Der NABU rät zu Fichten, Kiefern und Weißtannen aus Durchforstungsmaßnahmen oder von Sonderstandorten wie unter Hochspannungstrassen. Diese in der Regel unbehandelten Bäume müssten sowieso gefällt werden. Die Umweltschutzorganisation Robin Wood weist darauf hin, dass die meisten der etwa 28 Millionen in Deutschland verkauften Christbäume aus Plantagen stammen, die gedüngt und mit Pestiziden bespritzt werden. Es gebe zwar inzwischen mehr als 700 Verkaufspunkte für Bäume aus ökologisch arbeitenden Betrieben – der Marktanteil solcher Bäume werde bundesweit aber wohl auch in diesem Jahr unter 0,5 Prozent bleiben.

Das ehrliche Fazit lautet damit: Weihnachten ist nicht gut für die Umwelt – weder mit Echtholz-Baum noch mit Plastik-Tanne. dpa

