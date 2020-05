So schön wie Paris, Florenz oder London

Berlin.Warnungen und Vorsicht in Zeiten der Pandemie: Viele Reiseziele bleiben in der Corona-Krise vorerst unerreichbar. Natürlich kann man stattdessen internationale Küche zu Hause oder von Restaurants genießen und sich damit wegträumen. Oder man bestaunt exotische Tiere im Zoo und holt sich etwa das Australiengefühl mit Koalas in Duisburg, Dresden oder Leipzig. Doch wenn es um eine Reise oder um Architektur geht, könnte auch ein innerdeutscher Ausflug helfen. Viele Bundesländer öffnen ihre Hotels schrittweise für Touristen. Eine Auswahl mit Augenzwinkern:

Berlin: Auch wenn die Hauptstadt manchmal den Beinamen „Spree-Athen“ trägt, ist sie mit ihren Hipster-Hotspots, der Promi-Szene und der Weitläufigkeit eher das Los Angeles Deutschlands – der Müggelsee wäre dann also Venice Beach, Wannsee Malibu und Grunewald Beverly Hills.

Frankfurt: Wo wir gerade beim deutschen USA-Ersatz sind, fällt einem bei Skyline und Börse natürlich das hessische Frankfurt ein – das New York Deutschlands.

Hamburg: Manche Häuserzeile sieht englisch aus – und die Beatles starteten hier ihre Karriere. Britischer als Hamburg ist wohl keine deutsche Metropole. Die Stadt mit Reeperbahn und Elbphilharmonie kann als deutsches London durchgehen.

Bad Homburg: Zu Werbezwecken bezeichnet sich die Spielbank vor den Toren Frankfurts selbst als „Mutter von Monte Carlo“. Der Taunus mit seinen vielen reichen Bewohnern könnte ein bisschen als Deutschlands Monaco herhalten – nur halt als Mittelgebirge statt am Mittelmeer.

Harz: Deutschlands Mittelgebirge mit ihren Wäldern, Höhen und Seen können schon an Skandinavien erinnern; besonders gut klappt ein Norwegen- oder Schweden-Eindruck im Harz, etwa in Hahnenklee-Bockswiese, einem Ortsteil von Goslar, in dem sogar eine Stabkirche steht.

Erfurt und Dresden: Thüringens Hauptstadt hat mit der Krämerbrücke eine beidseitig geschlossen bebaute Brücke, die einen doch glatt an die Ponte Vecchio über den Arno in der italienischen Stadt Florenz denken lässt. Zudem gibt es dort viele schöne Altbauten. Eigentlich aber trägt ja Dresden den Beinamen Elbflorenz.

Wiesbaden und Köln: Mondäne Architektur, historistische Gebäude – Hessens Landeshauptstadt könnte ein bisschen als Deutschlands Paris gelten. Oder sollte man mit Paris-Entzug lieber nach Köln wegen des Doms, der gewaltig wie Notre-Dame wirkt – und sogar unzerstört ist?

Görlitz: In Filmen war die Stadt an der polnischen Grenze mit ihren gut erhaltenen Gebäuden aus verschiedenen Epochen schon New York, Berlin, München, Frankfurt, Paris, Heidelberg. Auch „The Grand Budapest Hotel“ wurde hier gedreht.

Berchtesgaden: Dieses Alpenstädtchen war zu Hitlers Zeiten eine Art zweiter Regierungssitz. Weil die Stadt vergleichsweise tief liegt – nur um die 600 Meter hoch, wirkt der Watzmann mit seinen gut 2700 Metern fast so mächtig wie das Matterhorn bei Zermatt im Wallis.

Potsdam: Die einstige preußische Residenzstadt hat unter anderem ein Holländisches Viertel und ist ansonsten als Stadt der Schlösser und Gärten bekannt, die an Versailles, Wien, Sankt Petersburg oder auch Italien denken lassen.

Uckermark: Mit ihrer hügeligen Landschaft wird diese Gegend manchmal als Toskana des Nordens bezeichnet. Eine knappe Stunde Autofahrt nördlich von Berlin hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Datsche im Ort Hohenwalde, Gemeinde Milmersdorf.

Schweiz: Sächsische Schweiz, Fränkische Schweiz, Märkische Schweiz, Elfringhauser Schweiz (NRW), Dithmarscher Schweiz (Schleswig-Holstein) – es gibt sie als Landschaftsbezeichnung Dutzende Male in Deutschland. Nicht jede reicht den Ansprüchen. Egal.

Meer: Es scheitert am Klima, dass Binz niemals wie Bali wird und Sylt nicht Saint-Tropez ersetzen kann. Und Kiel ist auch kein Barcelona. Ostsee und Nordsee mit ihren hübschen Inseln und Orten sind aber anders schön als Mallorca, Ibiza, Sizilien, Kreta und Co. dpa

