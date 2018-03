So wenige Verkehrstote wie noch nie

Anzeige

Die Gesamtzahlen seien zwar sehr erfreulich, ein grundsätzlicher Trend lasse sich aber nicht ablesen: „Seit 2010 gibt es relativ wenig Bewegung.“ Wäre der Sommer 2017 schöner gewesen, hätte es noch mehr Motorrad- und Fahrradunfälle gegeben, schätzte Brockmann. Im ersten Halbjahr sei nach dem schönen Frühjahr noch ein Anstieg der Verkehrstoten verzeichnet worden.

Die Gesamtzahl der Unfälle erreichte vergangenes Jahr einen Höchststand: Die Polizei nahm rund 2,6 Millionen Unfälle auf, das waren zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor; bei 2,3 Millionen davon entstand Sachschaden, bei 301 200 gab es Tote oder Verletzte. Anfang der 1950er Jahre starben – BRD und DDR zusammengerechnet – noch knapp 8000 Menschen auf deutschen Straßen. Der Höchstwert wurde 1970 mit 21 000 Verkehrstoten erreicht.

Zahlen der Region folgen

Die Statistik zeigt große Unterschiede unter den Bundesländern: In Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thüringen gab es 2017 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. In Bremen blieb die Zahl unverändert, in den übrigen Bundesländern sank sie. Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie Niedersachsen am höchsten. Am geringsten war es in den Stadtstaaten sowie Nordrhein-Westfalen.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird am Freitag seine Unfallbilanz vorstellen. Dabei werden die Beamten den Fokus auf die stark gestiegene Zahl von Kollisionen mit Lkw-Beteiligung legen. Unfallschwerpunkte in der Region lagen auf der A 6 im Bereich der Baustellen von Mannheim-Sandhofen und zwischen Walldorf und Sinsheim. (mit bjz)

