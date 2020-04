Obwohl persönliche Kontakte vermieden werden sollen, verbindet die Coronakrise die Bevölkerung - auch in Mannheim. Mannheimer haben zahlreiche solidarische Projekte gestartet, um sich gegenseitig zu helfen. Einige Aktionen stellen wir Ihnen hier vor.

Helfer und Hilfesuchende zusammen bringen

Viele Hilfsprojekte formieren sich dezentral in Sozialen Medien. Facebookgruppen wie beispielsweise "Mannheim flattens the curve: #coronahilfe" und "Coronahilfe Mannheim - Nachbarschaftshilfe" fördern den Austausch über solidarische Aktionen auf lokaler Ebene und bringen Menschen zusammen. Zudem gibt es von Institutionen ins Leben gerufene Plattformen für Hilfsaktionen, etwa "Corona: Mannheim solidarisch!" von der Mannheimer SPD oder unsere "MM"-Aktion "ZusaMMenhalt", bei der Tandems von Helfern und Hilfesuchenden gebildet werden.

Balkonkonzerte

Im Jungbusch gibt es abendliche Balkonkonzerte, auch in der Tattersallstraße in der Schwetzingerstadt wird musiziert. Die evangelische Kirchengemeinde Mannheim lässt täglich um 18.55 Uhr die Glocken ihrer Kirchen läuten, um Menschen zu animieren, auch ab 19 Uhr zu singen.

Die Aktion "youngcaritas Mannheim" ruft zu vielfältigem sozialen Engagement auf: Mannheimer können für Bewohner von Altenheimen etwa Briefe schreiben, Videofilme drehen oder im Hof einer Seniorenresidenz ein Konzert geben - die Bewohner können von ihren Balkonen aus zuschauen. Für alle Aktionen können sich Engagierte bei den Verantwortlichen melden. In einem Video auf Facebook erklärt youngcaritas Mannheim die Hilfsmöglichkeiten im Detail.

Nachdenken und Mut schöpfen

Die Mannheimer Pfarrerinnen Ilka Sobottke von der CityGemeinde Hafen-Konkordien und Nina Roller von der Thomasgemeinde Neuostheim-Neuhermsheim richten in der Vor-Osterzeit "PopUp"-Stationen ein mit Sprüchen, die zum Nachdenken anregen oder schlicht Mut machen sollen. Die erste Station ist auf der Fußgängerbrücke an der Feudenheimer Schleuse: Über einen QR-Code können Passanten den Song "Like a Bridge over troubled Water" in einer Soul-Interpretation von John Legend hören. Der Text ist in einzelnen Sequenzen am Brückengeländer befestigt. Die nächste Pop-Up-Station wird an der Kurpfalzbrücke platziert. Von den beiden Brücken ausgehend, werden die nächsten Stationen jeweils in Richtung der anderen Brücke gesetzt. An Ostern sollen sie sich in der Mitte treffen. Das Projekt "Joy in Passion" ist auch auf Instagram und auf Facebook präsent.

Gabenzäune

An mehreren Orten in Mannheim, unter anderem am Marktplatz, an der Teufelsbrücke am Jungbusch, am Neumarkt in der Neckarstadt-West und am Basketballplatz vor dem Gewerkschaftshaus, wurden Gabenzäune eingerichtet. Die Zäune werden von Bürgern mit dringend benötigten Gütern wie Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln bestückt - Bedürftige können sich herunternehmen, was sie brauchen. Auf der Facebook-Seite "MannheimerGabenzaun" wird über die Standorte der Zäune informiert.

Hilfe für den lokalen Einzelhandel

Auch der lokale Einzelhandel ist von der Coronakrise gebeutelt: Restaurants und kleinere Geschäfte dürfen nicht mehr regulär öffnen, sondern müssen auf Lieferservice oder Fensterbedienung umstellen. Damit Mannheimer einen Überblick haben, welche Geschäfte ihre Waren online vertreiben und welche Restaurants etwa liefern, hat die Mannheimer SPD die Website "mannheimkauftlokal.de" ins Leben gerufen. Restaurantbetreiber und Händler können ihre Lokalität selbst zur Liste hinzufügen. Auf einer Karte werden alle Angebote in den verschiedenen Mannheimer Stadtteilen dargestellt. Stadtrat Thorsten Riehle, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, betont in einer Pressemittelung zum Start des Angebots: „Wenn wir nach der Corona-Krise auch weiterhin das Mannheim haben wollen, das wir vorher kannten, benötigen unsere Geschäfte und Einrichtungen vor Ort Unterstützung.“