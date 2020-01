Soll das Dschungelcamp abgesagt werden?

Am Freitag hat der Sender RTL wieder sein Dschungelcamp in Australien gestartet. Wenn die Show beginnt, geht das nicht ohne Brimborium. Diesmal aber hat die Diskussion einen ernsten Hintergrund – weil Australien gegen extreme Buschbrände kämpfen muss.

Wenn das Dschungelcamp jemals ein Spiegelbild unserer Gesellschaft gewesen sein sollte, dann ist sie in einem katastrophalen Zustand. Seit Freitag mehr denn je. Das Maß an Zynismus, das es braucht, um sich diese RTL-Trash-Produktion am Rand des australischen Katastrophengebiets reinzuziehen, sagt viel über die geistige Verfassung der Konsumenten aus. „Holt mich hier raus“ heißt es im Titel der Sendung. Das ist angesichts der Tatsache, dass die vermeintlichen Stars ja eigens dorthin fliegen, an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. Über zwei Dutzend Menschen sind an den Folgen der Brände gestorben. Sie wären gerne „rausgeholt“ worden. Millionen Tierchen sind entweder qualvoll verreckt oder ihres Lebensraums beraubt. Und dann kommt der Sender aus Köln und stellt nebenan diesen überaus langweiligen Klamauk her. Dutzende Personen fliegen aus recht niederen Beweggründen Zehntausende Kilometer. Wahnsinn. Das Klima dankt – und schlägt zurück.

