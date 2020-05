Sommer, Lockerungen und Risiken

Berlin/Mannheim.Pfingsten steht vor der Tür, die Sommerferien nahen. Restaurants dürfen in Deutschland wieder öffnen, unter bestimmten Bedingungen mancherorts auch Kneipen und Bars. Gerade mit Blick auf die Urlaubszeit hoffen viele Menschen auf größtmögliche Normalität. Doch die Situation könnte wieder kippen, warnen Experten.

Wenn viele Menschen aufeinandertreffen, die normalerweise keinen Kontakt miteinander haben, müsse ein erneutes exponentielles Wachstum der Infektionszahlen befürchtet werden, sagt der Arzt und Gesundheitsforscher Max Geraedts von der Universität Marburg. Aktuell sähen die Infektionszahlen zwar gut aus. Wenn Menschen wieder vielerorts eng zusammenkämen, könnte das dennoch ausreichen, „um wieder einen starken Anstieg loszutreten“. Auch die deutsche Tourismusbranche profitiert von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Hotels und Ferienwohnungen dürfen wieder Gäste empfangen – je nach Bundesland unter entsprechenden Auflagen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Nur wenige Menschen sind immun

Außenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich nach Videokonferenzen mit den Nachbar- und Urlaubsländern der Deutschen in der vergangenen Woche zuversichtlich, dass die weltweite Reisewarnung nach dem 14. Juni zumindest für die Europäische Union aufgehoben werden kann. Doch welche Risiken bergen Reisen mit Blick auf die Infektionszahlen? Pauschal lasse sich diese Frage nicht beantworten, sagt Geraedts. „Wenn Sie alleine am Strand rumlaufen – egal wo in der Welt – dann ist das natürlich egal, das können Sie ruhig machen“, meint er. „Aber wenn Sie dann abends in einer Bar mit vielen Menschen zusammenkommen, kann es unangenehm werden.“ Wer sich für eine Auslandsreise entscheide, müsse sich außerdem bewusst sein, dass er im Ernstfall nicht mit derselben medizinischen Versorgung wie in Deutschland rechnen könne. Auch Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen betont mit Blick auf infizierte Menschen, die keine oder wenige Krankheitssymptome zeigen: „Wenn man sich veranschaulicht, dass nur ein sehr geringer Bevölkerungsanteil bisher immun sein dürfte, so ist klar, dass das Virus sich schnell auch wieder ausbreiten kann, wenn die Bedingungen dafür stimmen.“ Gleichzeitig trügen viele Menschen nun Masken und seien nun an physische Distanzierung gewöhnt. Und: Die Infektionszahlen seien derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Reiseländern im Mittelmeerraum rückläufig. „Insofern sind meine Befürchtungen nicht allzu groß, aber es gibt einige Unsicherheiten.“

Wer bisher noch nicht gebucht hat, kann – zumindest im Inland – auf einen spontanen Urlaub an Pfingsten hoffen. Camping ist eine Option, bei der das Infektionsrisiko unter freiem Himmel und im eigenen Wohnwagen eher gering erscheint. Seit 18. Mai haben die Plätze in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter Auflagen wieder geöffnet. Jedoch müssen Urlauber schnell sein: Die Nachfrage sei hoch, berichten die Campingplätze in der Region. Trotz der erst einwöchigen Öffnung – die Buchungen ließen nicht lange auf sich warten: „Für Pfingsten sind wir bereits fast ausgebucht“, erzählt Bob Bauma, Inhaber des Campingplatzes Nahetal in Oberhausen an der Nahe. Fünf von 100 Plätzen seien dort über die Pfingstfeiertage noch verfügbar. Im Vorjahr seien mehr kurzfristige Buchungen möglich gewesen, so Bauma. Wer Urlaub unter freiem Himmel machen möchte, sollte sich vorab über die Regularien informieren: In vielen Bundesländern sind die Sanitäranlagen der Campingplätze nur eingeschränkt verfügbar, eine Nacht im Zelt daher noch nicht erlaubt. Die Gebühren für eine Nacht im eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen betragen je nach Campingplatz zwischen zehn und 25 Euro.

Preise beginnen bei 300 Euro

Auch die Strände an der Nord- und Ostsee sind eine Option für Kurzentschlossene. Auch hier läuft der Urlaub nicht wie gewohnt ab: Das Tragen einer Maske ist in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im ÖPNV und in Geschäften Pflicht. Wenn es an Strand und Promenade zu eng wird, empfiehlt die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, auf Entdeckungstour fernab der Strände zu gehen. Auch im Hotel oder der Ferienwohnung wird vieles anders sein. Frühstücksbuffets wird es nicht geben, auch die Wellnessbereiche sind in vielen Hotels geschlossen.

Die gute Nachricht: Sowohl Hotels als auch Ferienhäuser an der Küste sind für den Pfingsturlaub noch buchbar. Die Preise für eine Woche Hotelurlaub an der Ostsee beginnen für zwei Personen bei rund 300 Euro. Wer die Anreise lieber kurz halten möchte, kann sich beispielsweise im Pfälzerwald oder im Schwarzwald nach einem Feriendomizil umschauen. Preise für Ferienwohnungen im Pfälzerwald beginnen für zwei Personen und pro Woche ab rund 250 Euro. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020