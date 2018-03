Sonderschau für berühmte Puppen-Paare

Anzeige

Augsburg.Vom legendären Kino-Liebespaar Harold und Maude bis zum Gangsterduo Bonnie und Clyde – das Museum der Augsburger Puppenkiste zeigt in den kommenden Monaten berühmte Paare an Fäden. Dabei werden nicht nur Marionetten des schwäbischen Puppentheaters präsentiert, auch mehrere Bühnen aus dem Ausland haben Leihgaben nach Augsburg geschickt. So werden in der von heute bis 30. September geöffneten Ausstellung „Berühmte Paare – und ihre Geschichten“ auch Adam und Eva, Max und Moritz, Tristan und Isolde sowie Meister Eder und sein Pumuckl vorgestellt. Auf unserem Bild arrangiert Puppenspieler Hans Kautzmann für die Ausstellung die Marionetten eines Mönchs und einer Nonne. Die Augsburger Puppenkiste ist vor wenigen Wochen 70 Jahre alt geworden. dpa (Bild: dpa)