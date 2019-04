Sonnenschein versüßt Ostereiersuche

Offenbach.Ostereiersuche bei Kälte? Der Deutsche Wetterdienst aus Offenbach gibt Entwarnung: Die Temperaturen steigen langsam, aber stetig. An Karfreitag soll es schon bis 23 Grad warm sein. Auch die Sonne setzt sich vielfach durch – wie auf unserem Bild im bayerischen Herrsching am Ammersee zu sehen ist. Für den Karsamstag erwarten die Meteorologen ähnliche Temperaturen. Nur die Nächte bleiben frisch, in den Morgenstunden ist leichter Frost möglich. Noch ist unsicher, ob das sonnige Wetter auch während der Osterwoche anhält. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019