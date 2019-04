Sonnige Aussichten für Osterfeiertage

Offenbach.Pünktlich zum Osterfest wird sich das Wetter in Deutschland nach Expertenvorhersage warm und sonnig präsentieren. „Bei frühlingshaften Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad können die Ostereier durchaus im Garten versteckt werden“, so lautet die optimistische Prognose der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von gestern. Bis es so weit ist, zeigt sich der April indes noch von seiner wechselhaften, trüben Seite.

So startet der erste Tag der Woche noch unter dichten Wolken. Am Dienstag und Mittwoch behält die Sonne die Oberhand. Nur im Westen und im Südwesten ziehen gelegentlich dichte Wolken auf, mit leichtem Regen muss gerechnet werden. An Gründonnerstag und Karfreitag sinkt das Regenrisiko auch im Südwesten. Die Temperaturen klettern, vielerorts wird die 20-Grad-Marke auch an den Osterfeiertagen geknackt. In weiten Teilen der Republik scheint dann die Sonne. dpa

