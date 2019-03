Sonniger Samstag

Offenbach.Pünktlich zum Wochenende kommt sonniges Frühlingswetter zurück. Ab morgen werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach deutlich mildere Temperaturen erwartet. Die kratzen am Samstag sogar an der 20-Grad-Marke. Auch die Sonne lässt sich wieder öfter blicken. Grund dafür ist Hoch „Irmelin“. Perfektes Wetter also, um im Schwetzinger Schlossgarten unter blühenden japanischen Zierkirschen zu wandeln – wie auf dem Bild Brigitte und Michael Schubert, die den Moment mit einem Foto festhalten. dpa

