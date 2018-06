Sophia L.: Hoffnung schwindet

Anzeige

Leipzig/Madrid.Seit mehr als einer Woche sind Angehörige und Freunde der vermissten Tramperin Sophia L. in größter Sorge. Der Fund einer Frauenleiche im Baskenland deutet nun auf einen tragischen Ausgang hin. Spanischen Medienberichten zufolge scheint es sich bei der Toten um die 28 Jahre alte Studentin aus Leipzig zu handeln. Die Ermittler in der sächsischen Stadt teilten gestern jedoch mit: Noch ist nichts sicher. Die Tote sei noch nicht identifiziert. Ein tatverdächtiger Mann wurde am Dienstag in Spanien festgenommen.

Die Leiche, die am Donnerstag an einer Tankstelle in der Gemeinde Asparrena in der baskischen Provinz Álava entdeckt wurde, soll Spuren von Gewalt aufweisen. Zur Identifizierung werde jetzt ein DNA-Profil von Sophia L. erstellt und den spanischen Behörden übermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Bayreuth mit. Die Oberfranken übernehmen die Ermittlungen von den Leipzigern, weil davon ausgegangen werden müsse, dass die Tramperin in Bayern getötet wurde.

Sophia L. ist seit dem 14. Juni verschwunden. Die Studentin wollte von Leipzig nach Bayern trampen. Dort kam sie nie an. Die 28-Jährige wurde zuletzt gesehen, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Die junge Frau stammt aus Amberg in der Oberpfalz (Bayern).