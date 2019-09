Spätsommer geht in die Verlängerung

Offenbach.Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von der herbstlichen Seite. An den Küsten und im Norden erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach Sturmböen, im Süden kann es zu Bodenfrost kommen. Die Ursache dafür ist ein Tiefdruckgebiet über dem Baltikum, das polare Kaltluft nach Süden strömen lässt. Südlich von Main und Mosel bleibt es meist sonnig und trocken. Nördlich davon fällt bis zum Freitag immer wieder Regen. Zum Samstag hin lassen die Schauer auch dort nach. „Der Herbst legt am Wochenende eine Pause ein und der Spätsommer kann ein weiteres Comeback feiern“, so ein DWD-Meteorologe. „Gebietsweise sollte die 25-Grad-Marke überschritten werden“. Auf dem Bild ist der Fernsehturm in Dresden bei Sonnenaufgang zu sehen. dpa (Bild: dpa)

