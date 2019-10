Spätsommer kehrt am Wochenende zurück

Offenbach.Regenschirm und Jacke können am Wochenende zu Hause bleiben – die Menschen im Südwesten und in Rheinland-Pfalz können sich auf ein freundliches Wochenende freuen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte am Donnerstag Temperaturen bis zu 26 Grad an. Der Himmel zeigt öfters sein Blau, es bleibt überwiegend trocken und mäßig windig. Bereits am Freitag ist es nach Angaben der Meteorologen überwiegend trocken bei Temperaturen bis zu 19 Grad. Laut Vorhersage bleibt es auch in der neuen Woche bei den milden Temperaturen. Zudem wird es im Süden sonnig, die Menschen im Norden haben weniger Glück: Bei ihnen dominieren dichte Wolkenfelder den Himmel. Auf dem Bild sitzt ein Buchfink in Daugendorf (Baden-Württemberg) auf einer verblühten Sonnenblume. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019