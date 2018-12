Spenderherz vergessen

Sacramento.Wegen eines vergessenen Spenderherzens ist ein Southwest-Airlines-Flug auf dem Weg von Seattle nach Dallas in den USA umgekehrt. Das Organ war ursprünglich auf einem Linienflug entlang der Westküste von Sacramento nach Seattle transportiert worden, berichteten US-Medien. Dort habe die Crew vergessen, das Herz auszuladen. Während des Anschlussfluges nach Dallas sei der Fehler aufgefallen. Der Flug musste wenden und kehrte nach Seattle zurück. Ganz so dramatisch, wie sich der Vorfall anhören mag, sei er nicht gewesen, hieß es vom Spendernetzwerk Sierra Donor Services in Sacramento. Am Bestimmungsort habe unmittelbar kein Patient auf das Organ gewartet. dpa

