Spezialisten prüfen Gewicht der Maschine

FULDA/MANNHEIM.Die Identität der drei Opfer des Flugzeugunglücks auf der Wasserkuppe/Rhön steht fest. Nach Angaben der Polizei starben eine 39-jährige Mutter sowie ihr elfjähriger Sohn und die zwölfjährige Tochter. Mutter und Kinder lebten in einem nicht genauer benannten Ort südöstlich von Fulda. Am Sonntagnachmittag war eine Cessna 172 über die 670 Meter lange Asphalt-Landebahn hinausgerollt und hatte die Mutter und ihre beiden Kinder erfasst, die auf einer direkt dahinter verlaufenden Straße spazieren gingen. Die drei waren sofort tot.

Die Maschine gehört zum in Mannheim stationierten Badisch-Pfälzischen Flugsportverein (BPFV). Gesteuert worden war sie von einem Piloten aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft in Fulda ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen. Sie war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Braunschweiger Luftfahrtbehörde prüft jedes Detail an der viersitzigen Cessna 172. Die Untersuchungen konzentrieren sich nach Informationen dieser Zeitung vor allem auf das Gewicht des Flugzeugs.

Überladung ist gefährlich

Kleinflugzeuge haben wie alle anderen vorgeschriebene Maximal-Gewichte, die eingehalten werden müssen. Piloten haben sich vor dem Start über das Gesamtgewicht zu informieren. Dafür wird das Körpergewicht der Mitfliegenden ermittelt sowie das des Treibstoffs und das Leergewicht des Flugzeugs. Bei der Cessna 172 liegt das zulässige Gesamtgewicht – je nach Typ – bei 1000 bis 1050 Kilogramm. Die Maschine wiegt knapp 700 Kilogramm, so dass für Passagiere, Treibstoff und Gepäck etwa 350 Kilogramm bleiben.

Sollte eine Maschine überladen sein, so verändert das die Flugeigenschaften und beeinflusst Manöver in der Luft – sie steigt etwa langsamer oder braucht eine längere Startstrecke zum Abheben oder mehr Meter zum Ausrollen. Überladung ist in jedem Fall gefährlich bei fast jeder Bewegung in der Luft.

In dem Flugzeug, das am Sonntag auf dem höchsten hessischen Berg über das Ende der Landebahn hinausrollte, saßen vier Personen. Nach Informationen dieser Zeitung wurde die Maschine in Mannheim vor dem Start betankt – mit wie vielen Litern, das ist bisher unklar. Nach den Erfahrungen von Flugexperten konzentrieren sich die Versicherungen, die bei solchen Unfällen beansprucht werden, auf die Frage, ob ein Flugzeug überladen war. Sollte das der Fall sein, können die Versicherer sich in Teilen oder ganz aus der Schadensbegleichung zurückziehen. Ob die Cessna aus Mannheim überladen war, lässt sich derzeit nicht sagen. „Das ist alles Spekulation. Keiner weiß, was passiert ist“, sagte Klaus Peters, Präsident des Badisch-Pfälzischen Flugsportvereins Mannheim, der Deutschen Presse-Agentur. Der Pilot sei sehr erfahren und gut in Übung.

„Fahrwerk sieht gestaucht aus“

Nach Ansicht von Flugexperten deutet vieles darauf hin, dass der 56 Jahre alte Pilot versucht hatte, die Maschine durchzustarten. Möglicherweise hatte sie schon auf der Asphaltpiste aufgesetzt und der Pilot dann erkannt, dass die Strecke zum Ausrollen nicht ausreichend ist, und deshalb versucht, wieder abzuheben. „Das Fahrwerk sieht gestaucht aus; das deutet darauf hin, dass die Maschine hart aufgesetzt hatte“, sagte ein Fachmann dieser Zeitung.

Ebenso prüfen die Unfallermittler der BFU, ob der vor ein paar Monaten ausgetauschte Motor und das vor kurzem neu eingebaute Motorenteil, eine Nockenwelle, Auswirkungen auf ein mögliches Durchstarten hatten. Das neu eingebaute Teil war noch in der sogenannten Einlaufphase. In der Zeit sind extreme Flugmanöver möglichst zu vermeiden.

