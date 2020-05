Spielen kann man auch virtuell

2 Fotos ansehen Das Spiel Tic Tac Toe funktioniert auch per Video-Konferenz. © dpa

Berlin. Deine Freunde erscheinen in kleinen Kästchen auf dem Bildschirm. Alle reden durcheinander. In Corona-Zeiten sind solche Videorunden beliebt – auch der Unterricht findet zeitweise über solche Konferenzen statt. Immer nur lernen oder zu quatschen, wird auf Dauer aber schnell langweilig. Zum Glück gibt es jede Menge Spiele, die man auch per Video mit Freunden spielen kann.

Sehr beliebt sei das Spiel „Montagsmaler“, sagt Heike Richter. Sie arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen und kennt jede Menge Spiele. Bei „Montagsmaler“ überlegt ihr euch Begriffe, die ihr durch Zeichnen erklärt. „Das sind Worte wie Auto, Baum oder Elefant“, erklärt die Spiele-Expertin. Der andere versucht zu erraten, was dargestellt wird. Das gehe am besten auf einer Tafel. Zettel und Stift reichen aber auch. Die Kamera müsst ihr natürlich auf die Zeichnungen richten.

Mit einem Blatt Papier lassen sich auch andere Spiele spielen, zum Beispiel Tic Tac Toe für zwei Spieler. Hier zeichnet ihr ein Raster mit neun Feldern. Einer von euch macht ein Kreuz in eines der Felder, der andere einen Kreis in ein anderes Feld. Das wiederholt ihr abwechselnd. Wer drei Kreuze oder Kreise in einer Reihe hat, gewinnt. Wenn ihr das Spiel im Videochat spielt, müsst ihr neben eurem eigenen Zug auch den Zug des anderen in die Felder eintragen.

Beim „Galgenraten“ muss ein Begriff erraten werden, erklärt Heike Richter. Man könne etwa den Anfangsbuchstaben des Wortes vorgeben und die Mitspieler dürfen weitere Buchstaben raten. Aber Achtung: Wird falsch geraten, wird der Galgen ein Stück weiter gezeichnet. Wenn der Galgen steht, bevor der Begriff erraten wurde, ist das Spiel verloren. Beim Ratespiel „Wer bin ich?“ denkt ihr euch bekannte Personen oder Figuren aus. Normalerweise bekommt man diesen Namen mit einem Zettel auf die Stirn geklebt. Das geht natürlich nicht, wenn man nicht zusammen in einem Raum sitzt. Das Spiel klappt aber trotzdem: Wenn die anderen Mitspieler deine Person festlegen, schaust du einfach für einen Moment weg oder schaltest den Ton aus. So macht ihr es reihum. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020