Spürhund „Artus“ im Einsatz

Lügde/Detmold.Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lüdge bei Detmold haben die Ermittler die Spurensicherung auf dem Campingplatz fortgesetzt. Gestern durchsuchten wieder Beamte die Wohnparzelle des Hauptbeschuldigten, sicherten mögliche Beweismittel und Spuren. „Wir lassen hier wirklich keinen Stein auf dem anderen“, sagte eine Polizeisprecherin. Nach und nach würden die Gegenstände aus der chaotischen Wohnunterkunft in einen Container geräumt. Zur Unterstützung war außerdem eine Hundertschaft im Einsatz. Die Polizei rechnet damit, die Beweismittelsicherung auf dem Campingplatz heute zu beenden.

Skandal soll aufgearbeitet werden

Im Einsatz war gestern erneut Spürhund „Artus“. Der auf die Suche nach Handys und Datenträger spezialisierte Diensthund der sächsischen Justiz hatte am Vortag bereits einen USB-Stick in einer Sesselritze in der Behausung des Hauptbeschuldigten gefunden. Zu möglichen weiteren Funden oder Auswertungen der bisher sichergestellten Beweise wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der für die Polizei in Lippe zuständige Landrat Axel Lehmann (SPD) kündigte ein Programm zur Aufarbeitung des Skandals an. So soll die Polizei künftig für das Thema Missbrauch besser sensibilisiert werden. Außerdem soll der Austausch mit Jugend- und Gesundheitsämtern verbessert werden. Dabei soll auch neues Führungspersonal helfen, das der Behördenchef gestern in Detmold vorstellte. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019