Staatsanwalt legt jetzt Revision ein

Detmold.Die Staatsanwaltschaft Detmold hat nach dem ersten Urteil im Missbrauchsfall Lügde Antrag auf Revision gestellt. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Das Landgericht Detmold hatte am Mittwochabend einen Mann aus Niedersachsen wegen Beihilfe zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft hatte mit zwei Jahren und neun Monaten eine deutliche höhere Strafe gefordert, bei der keine Bewährung möglich ist. Für die Revisionsbegründung habe die Staatsanwaltschaft vier Wochen Zeit, nachdem das schriftliche Urteil des Landgerichts eingegangen ist, erklärte Sprecherin Johanna Dämmig.

BGH prüft Rechtsfehler

Sollte die Staatsanwaltschaft bei der Revision bleiben, würde der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen. Würde der BGH fündig, müsste das Landgericht Detmold den Fall neu aufrollen.

Kritik an der Bewährungsstrafe kam zuvor auch vom nordrhein-westfälischen Familienminister Joachim Stamp. „Das Strafrecht reicht hier nicht aus“, kritisierte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. „Es kann nicht sein, dass es bei einem solchen Vergehen, was Leben zerstört, eine Bewährungsstrafe geben kann.“ Der FDP-Politiker wollte das jedoch nicht als Gerichtsschelte verstanden wissen.

Die Bewährungsstrafe sei ein falsches Signal, sagte Stamp. Auch der Deutsche Kinderschutzbund hatte das Urteil zuvor kritisiert. NRW werde sich im Bund für Strafrechtsverschärfungen einsetzen sowie für Klärungen, unter welchen Umständen eine Pflege-Erlaubnis erteilt werden dürfe, bekräftigte Stamp. Ein Campingplatz sei jedenfalls keine geeignete Pflegestelle. dpa

