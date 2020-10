Stadtbibliothek könnte in Karstadt-Bau ziehen

Mannheim.Zum Thema „Kaufhofschließung“:

Das Kaufhaus Galeria Kaufhof in N 7 schließt seine Pforten und das Gebäude steht dann leer. Wäre es nicht sinnvoll, die Stadtbibliothek in dieses Gebäude zu integrieren? Dadurch könnte man in der angespannten Finanzsituation der Stadt Kosten und einen Leerstand sparen.

Man bräuchte nicht erst das Parkhaus in N 2 abreißen. Und die wertvolle Fassadenbegrünung könnte für das Kleinklima der Innenstadt erhalten bleiben. Obwohl auf der neuen Bibliothek eine Dachbegrünung geplant ist, wird es Jahre dauern, bis sie dieselbe Wirkung erzeugt wie Fassadenbegrünung am Parkhaus N 2. Es ist fraglich, wie die Stadt das Projekt Bibliotheksneubau finanzieren will. Zumindest ein Gespräch mit den Eignern der Immobilie in N 7 und eine Prüfung, ob man das Gebäude zu einer Bibliothek umbauen könnte, sollte gemacht werden.

(Bernhard Welker, Mannheim und Marc-Oliver Kuhse, Mannheim)

