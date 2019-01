Städte wachsen hoch hinaus

Ludwigshafen.Es ist eine Geschichte aus alten Zeiten: Die 60 Quadratmeter große Wohnung wurde zu teuer, die Miete mit Nebenkosten stieg auf 1000 Deutsche Mark (etwa 500 Euro). Zu viel für Bernd Kittendorf. Er entschied, aus seiner Wohnung in Mannheim auszuziehen. Auf dem Fahrrad machte er sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Am Mörike-Hochhaus in Ludwigshafen-Oggersheim hielt er an. „Da fragte ein

...