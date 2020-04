Ständchen für Margrethe

Kopenhagen.Unbeirrt von Beschränkungen durch die Corona-Krise haben zahllose Dänen ihre Königin Margrethe II. zum 80. Geburtstag hochleben lassen. Im ganzen Land stimmten Bürger am Donnerstag um Punkt 12 Uhr von zu Hause aus, in der Schule oder in Parks in eine Reihe von Ständchen ein, wie Aufnahmen der Sender DR und TV2 zeigten. Angeführt von professionellen Musikern sangen sie unter anderem den Geburtstagsklassiker „I dag er det Dronningens fødselsdag“ (Heute ist der Geburtstag der Königin) sowie das von Nationaldichter Hans Christian Andersen geschriebene Lied „I Danmark er jeg født“ (In Dänemark bin ich geboren). Die Geehrte verfolgte die musikalischen Glückwünsche im Schloss Fredensborg vom Sofa aus. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020