„Star Wars“-Saga endet im Dezember

Los Angeles.Die Saga um die Jedi-Familie Skywalker geht zu Ende. Das kündigt die Vorschau auf den Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ an, die die Walt Disney Company Disney am Dienstag veröffentlichte. „Die Saga wird enden. Die Geschichte lebt für immer“, heißt es in dem so genannten Trailer. Mit dem neunten Teil – erneut mit Daisy Ridley in der Rolle der Rey (Bild links) sowie Mark Hamill als Luke Skywalker (Bild) – besteht die Sternenkriegs-Saga aus drei chronologisch angeordneten Trilogien. Der Film soll am 18. Dezember in deutsche Kinos kommen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019