Steinmeiers Würdigung

Berlin.Zu Beginn des Bauhaus-Jahres hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die 1919 gegründete Schule für Kunst, Architektur und Design als Synonym der Moderne bezeichnet. Gleichzeitig verwies Steinmeier gestern in Berlin auf die politische Dimension. Es gebe „nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen inneren Zusammenhang zwischen Bauhaus und dem Aufbruch in die demokratische Republik“, sagte Steinmeier. Zudem nannte er künstlerische Einflüsse: „Das Bauhaus gehört zu den bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes.“ Zum Jubiläum erinnern mehr als 500 Veranstaltungen an die Gründung. Das Auftaktfestival prägen Uraufführungen, Konzerte, Installationen und Theaterspektakel. dpa

