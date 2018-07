„Stern“ feiert 70. Geburtstag – ein Auf und Ab

Anzeige

Hamburg.Gründer Henri Nannen nannte ihn gern die „Wundertüte“: Der „Stern“ wird am heutigen 1. August 70 Jahre alt. Der Geburtstag wird von einem Sonderheft begleitet. Außerdem gewährt das Magazin aus dem Verlagshaus Gruner + Jahr (G+J) einen Blick hinter die Kulissen. Am 15. September lädt es in seine Redaktionsräume am Hamburger Baumwall zum „Tag des Journalismus“ ein. Dann sollen auch die berühmten gefälschten Hitler-Tagebücher ausgestellt werden, auf die das Magazin vor 35 Jahren hereingefallen ist.

„Ein Tag zum Austauschen und Diskutieren, der informieren und unterhalten will – Eigenschaften, die großen Journalismus im Kern auszeichnen und lebendig machen: so wie den „Stern“ seit 70 Jahren“, kündigte Stern-Chefredakteur Christian Krug in Hamburg an. Der 52-Jährige führt die Redaktion seit rund vier Jahren. „Im Kern unserer Recherche stehen immer die Menschen und was sie bewegt“, schreibt er im Editorial des Sonderhefts.

Krugs Beziehung zum wöchentlichen Magazin hat schon vor 40 Jahren begonnen, als der „Stern“ erstmals über „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ berichtete. Die erfolgreiche Print-Serie kam, so berichtet es der frühere „Stern“-Autor Claus Lutterbeck, auf Druck von Nannen (1913-1996) ins Heft. Der hatte sich schon aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen.