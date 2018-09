Steve Jobs setzte erst auf Fruchtsäfte

New York.Apple-Gründer Steve Jobs kämpfte anfangs monatelang mit Fruchtsäften, Pflanzenpräparaten und Akupunktur gegen Krebs. Erst neun Monate nach der Diagnose im Oktober 2003 habe er sich für eine Operation entschieden, heißt es in einer autorisierten Biografie des kürzlich verstorbenen Technik-Visionärs, aus der die "New York Times" gestern vorab berichtete.

