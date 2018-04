Stiefvater gesteht Missbrauch

Anzeige

Freiburg.Nach dem jahrelangen sexuellen Missbrauch eines Kindes bei Freiburg hat der Hauptbeschuldigte vor Gericht die Taten gestanden. Der heute neun Jahre alte Junge sei mehr als zwei Jahre lang von mehreren Männern und auch von ihm selbst sexuell missbraucht worden, sagte der 39-Jährige gestern vor dem Landgericht Freiburg. Er und seine Lebensgefährtin, die 47 Jahre alte Mutter des Kindes, hätten den Jungen für Vergewaltigungen im Internet angeboten und mehreren Männern hierfür überlassen. Sie hätten dafür Geld erhalten. Einer der Männer habe mehrere Zehntausend Euro bezahlt.

Sechs Männer angeklagt

„Ich werde aussagen“, betonte der Stiefvater des Jungen, nachdem er im ersten von mehreren Prozessen in dem Fall den Gerichtssaal betreten hatte. Er und die Mutter des aus Staufen bei Freiburg stammenden Kindes gelten in dem Missbrauchsfall, der vor rund drei Monaten bekannt wurde, als Hauptbeschuldigte – beide sind Deutsche. Zudem sind sechs Männer aus dem In- und Ausland angeklagt.

„Ich möchte, dass Leute aus dem Verkehr gezogen werden, die dort hingehören, wo ich auch bin“, sagte der Stiefvater, der in Untersuchungshaft sitzt und die Taten erstmals öffentlich einräumte. Es habe von 2015 bis 2017 schätzungsweise mehr als 60 Taten gegeben, sagte der Mann: „Gezählt habe ich sie nicht.“ Er selbst habe sich im Schnitt ein Mal pro Woche an dem Kind vergangen, sagte der Stiefvater. „Dazwischen haben wir gelebt wie eine ganz normale Familie.“ dpa