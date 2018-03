Stiefvater von toter Kalinka bleibt in Haft

Anzeige

Straßburg (dpa) - Knapp 36 Jahre ist es her, dass Kalinka unter mysteriösen Umständen starb. Die 14-jährige Französin wurde tot im Haus ihres Stiefvaters Dieter K. in Lindau am Bodensee gefunden.

Doch der Fall beschäftigt die Justiz noch im Jahr 2018 - obwohl der Stiefvater mittlerweile in Frankreich im Gefängnis sitzt. Mit einer neuen Gerichtsentscheidung dürfte die Affäre jetzt beendet sein.

Am Donnerstag wies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage des heute 82 Jahre alte Stiefvaters der Toten gegen seine Verurteilung in Frankreich zurück. Damit muss der deutsche Arzt in französischer Haft bleiben, er kann nicht mehr gerichtlich dagegen vorgehen.