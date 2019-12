„Stinkenase“ verboten

Ein Fall für mehrere Gerichte: der Kasladen in Bad Heilbrunn. © dpa

Bad Heilbrunn.Für die einen Wohlgenuss, für die anderen eine Belästigung: Im Streit um angeblich unangenehme Gerüche aus einem Käseladen in Oberbayern hat ein Gericht in München ein Urteil gefällt. Das Landgericht München II gab am Dienstag teils dem Inhaber des Tölzer Kasladens in Bad Heilbrunn recht und teils der Nachbarin. In dem Verfahren ging es darum, ob Hausbewohner öffentlich davon sprechen dürfen, dass es stinkt, und ihrem Ärger auch mit Aufklebern an dem Käseladen Luft machen dürfen.

Die Nachbarin hatte Aufkleber angebracht, die eine geruchsbelästigte Nase zeigten. Das Gericht entschied nun, dass die Nachbarin die Aufkleber nicht mehr anbringen darf. Die Nachbarin dürfe aber weiter sagen, „dass es eine Geruchsbelästigung gibt und dass sie es als stinkend empfindet“, erklärte eine Gerichtssprecherin. „Das ist eine Meinungsäußerung.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es sind Rechtsmittel möglich. Die sogenannte „Käsefehde“ zieht sich seit Jahren hin und beschäftigte auch schon andere Gerichte. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019