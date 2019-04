Störungen legen Facebook, Instagram und WhatsApp lahm

Am Sonntagmittag ist es offenbar zu technischen Problemen bei Facebook gekommen. Wie die Internetseite allestörungen.de meldete, kommt es seit 12.30 Uhr zu Störungen bei den Diensten von Facebook, Instagram und WhatsApp. Die Seite netzwelt.de gibt an, dass sich die Störungsmeldungen in Deutschland vor allem in den Gebieten um Hamburg und Köln häufen. Auch aus den Regionen um Berlin, Düsseldorf, Leipzig und Frankfurt am Main liegen Beschwerden vor.

Auf Twitter meldeten Nutzer aus aller Welt, dass die Apps auf Smartphones nicht mehr funktionieren würden. Alle drei Dienste gehören dem Unternehmen Facebook Inc..

Bereits in der Nacht kam es beim Netzanbieter Vodafone zu Störungen im Netz. Ein Ausfall eines Servers habe in Deutschland 30.000 Kunden betroffen. Die Nutzer konnten seit Samstagmorgen um 4.00 Uhr keine neuen Mobilfunkdatenverbindungen aufbauen. Am Mittag war die Störung laut Vodafone wieder behoben.