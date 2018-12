Stormy Daniels über ihre «Playboy»-Fotos

Los Angeles (dpa) - Die frühere Porno-Schauspielerin Stormy Daniels (39) freut sich über ihr erstes «Playboy»-Shooting. «Das ist für mich ein Traum, der wahr wird. Danke an alle, die dieses Shooting möglich gemacht haben», schrieb Daniels am Dienstag auf Instagram. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie im offenen, schwarzen Mantel und schwarzen Netzstrumpfhosen lasziv an eine Wand gelehnt zeigt.

Das US-Magazin schreibt, man werde Daniels in der neusten Winter-Ausgabe zum 65. Jubiläum «in einem neuen Licht» zeigen. Die 39-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit US-Präsident Donald Trump, der das bestreitet. Trump soll versucht haben, die Angelegenheit mit Schweigegeld unter dem Teppich zu halten. Daniels hat mittlerweile ein Buch darüber veröffentlicht.