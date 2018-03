Strafanzeige gegen 73-Jährigen

Anzeige

Mainz.Als Reaktion auf die zahlreichen Belästigungsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Lübeck zieht der Bundesverband Konsequenzen. Zum einen stellt er Strafanzeige gegen den 73 Jahre alten ehemaligen Außenstellenleiter, der hilfesuchende Frauen bei der Beratung sexuell belästigt und genötigt haben soll. Zum anderen will der Bundesvorstand am Mittwoch über eine Satzungsänderung beraten, um künftig in einer solchen Situation früher reagieren zu können.

Drei Frauen werden weiter betreut

Bisher haben sich nach Angaben des Weißen Rings zwölf Frauen gemeldet. Der Betroffene wies die Anschuldigungen zurück. Am Wochenende trat die Spitze des Landesverbandes zurück. Die Bundesvorsitzende Roswitha Müller-Piepenkötter kündigte an, dass der Bundesvorstand in einer Sitzung zusammenkomme. Es solle diskutiert werden, ob künftig an einem Landesverband vorbei gehandelt werden könne. Bisher sei es Aufgabe des Landesverbandes, bei Vorwürfen zu reagieren.

„Ich bin wütend. Da kommen hilfesuchende Frauen und werden erneut geschädigt“, sagte die Bundesvorsitzende. „Ich schäme mich“, fügte sie hinzu. Was ihr Hoffnung gebe, sei, dass drei der Frauen, die den Mitarbeiter beschuldigen, sich von anderen Mitarbeitern weiter beraten lassen. „Das Vertrauen liegt nicht völlig am Boden.“ dpa