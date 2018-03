Strampeln im Unterricht

Anzeige

Bremen.Wenn der elfjährige Bjarne im Unterricht unruhig wird, setzt er sich auf ein Ergometer. „Da kann man sich austoben“, sagt der Bremer Schüler, der gerne in die Pedalen tritt. Gleichzeitig strampeln und lernen ist für ihn kein Problem. „Wenn man auf dem Ergometer Vokabeln lernt, bleibt es besser im Kopf.“

Seit rund einem Jahr gibt es in der Oberschule an der Ronzelenstraße Heimtrainer im Unterricht. In derzeit sechs Klassen stehen jeweils zwei bis drei Ergometer mit hohen Tischen. Abwechselnd verfolgen die Kinder den Unterricht, während sie in die Pedalen treten. Die zwölfjährige Jamila findet die Geräte hilfreich. „Man kann sich darauf gut konzentrieren.“ Auf dem Stuhl werde es ihr schnell langweilig.

Aus Sicht der Lehrer haben die Fitnessgeräte viele positive Auswirkungen. „Insgesamt bringt es der Klasse mehr Ruhe und den Schülern mehr Konzentration“, sagt die Leiterin des sechsten Jahrgangs, Rebecca Schwenzer. Nach den Erfahrungen von Projektleiter Harald Wolf wirkt sich die Bewegung auf das Sozialverhalten, die Lernleistungen und die Gesundheit der Jungen und Mädchen aus. „Die Kolleginnen und Kollegen sagen übereinstimmend, dass sich die Lernatmosphäre verbessert hat.“