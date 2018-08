Strandkönig von Rio de Janeiro baut auf 16 Quadratmetern Sand

Anzeige

Es ist der zweite Traum des Königs von Rio: der Bau einer Open-Air-Bibliothek gleich neben der Burg. Die Pflege der Burg ist ein Full-Time-Job. Vor allem nach heftigen Regenfällen schaut Marcio, ob alle Türme die Naturgewalt überstanden haben. Kündigt sich ein Gewitter an, versucht er, das Kunstwerk mit einer Plastikplane abzudecken. Leichter Regen ist keine Gefahr, ist der Sand durch die starke Sonneneinstrahlung getrocknet, ist er meist hart wie Zement. Hart auftreffende Regentropfen eines Gewitters aber können eine zerstörerische Kraft entfalten, Hagel ist eine Katastrophe. Mit den Touristen hat er einen Deal geschlossen. Nachzulesen auf einem Schild gleich neben an. Wer Fotos machen will ist herzlich eingeladen, wird aber um eine Spende gebeten, um so den Erhalt und die Pflege der Burg zu garantieren. Deshalb hält der König auch jeden Tag Hof, nur so lassen sich die ,,Steuern und Abgaben“ für das Königreich zuverlässig eintreiben. Von diesen Einnahmen lebt König Marcio. Er ist genug um „mit Würde über die Runden zu kommen“, wie er sagt. „Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen. Für mich ist das Freiheit. Totale Freiheit. Ich bin den ganzen Tag am Strand, komme mit den Leuten ins Gespräch und bin mit den Nachbarn befreundet.“

Schwieriger sind die Wintermonate, wenn Nebensaison ist und wenn es auch mal frisch und kühl werden kann. Dann zählt er die Wochen bis zum Frühlingsanfang. „Dann packe ich meine Werkzeuge aus und bringe die Burg auf Vordermann.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018