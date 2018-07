Streit um Flutwarnung löst Chaos aus

Bangkok.Im Zentrum Bangkoks glaubt man streckenweise, die Sintflut kommt. Seit Tagen sind bis in die späten Nachtstunden Maurer am Werk, die bis zu ein Meter hohe Dämme vor den Eingängen von Banken und Geschäften mauern. Vor Restaurants sind zentnerweise Sandsäcke zu Wällen aufgeschichtet. In großen Supermärkten ist das Trinkwasser ausgegangen. "Nur zwei Pakete pro Haushalt" steht am leer gefegten

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2863 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.10.2011