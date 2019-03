Strengere Regeln auf Mallorca

Palma.Mit schärferen Auflagen will Mallorca den Sauftourismus an der Playa de Palma eindämmen. Demnach müssen Bars rund um die Partymeile an der „Schinkenstraße“ (Bild) künftig von der Straße abgetrennt sein, damit Urlauber Speisen und Getränke nur noch innerhalb der Lokale konsumieren. Wodka oder Bier dürfen also nicht mehr – wie bisher üblich – auf dem an die Partylokale angrenzenden Bürgersteig konsumiert werden. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 3000 Euro. Zudem würden Sonderaktionen wie die „Happy Hour“, bei der alkoholische Getränke vergünstigt angeboten werden, verboten. Die Normen gelten von April bis September. dpa

