Stress im Berufsverkehr: eine Typologie der Radfahrer

München (dpa) - Spätestens seit das Thermometer morgens früh wieder mehr als fünf Grad plus anzeigt, steigen Tausende Pendler aufs Rad.

«Von 38 Millionen täglichen Wegen zur Arbeit werden etwa 10 Prozent mit dem Rad zurückgelegt», erklärt eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter Berufung auf die Studie «Mobilität in Deutschland». In den Niederlanden seien es 25 Prozent. Der Nachbar verfüge landesweit über «hochqualitative», meist vom Autoverkehr getrennte Radwegenetze sowie Radschnellwege. «Hier hat Deutschland noch eine Menge aufzuholen», so die Sprecherin.

In vielen Städten sind die Radwege stark ausgelastet. Und zum Ärger über wild geparkte Autos, Baustellen sowie Fußgänger, die mit Blick aufs Smartphone und/oder Kopfhörer die Route queren, kommt noch ein Störfaktor hinzu: andere Radler. Viele scheinen dabei eine der goldenen Regeln des ADFC nicht zu berücksichtigen: «Rücksicht nehmen». Eine Typologie der radelnden Nervensägen im Berufsverkehr: