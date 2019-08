Studenten fischen die Seine sauber

Paris.Es ist eine Art Friedhof. Ein Friedhof von E-Tretrollern und Leihfahrrädern. Sie liegen am Ufer der Pariser Seine. Die einst leuchtenden Farben sind verblasst. Schlamm und Algen überziehen die Geräte. Klar ist: Ihren Tod haben die E-Tretroller und Fahrräder im Wasser gefunden. Dort hat sie irgendjemand hineingeworfen. Wer, darüber lässt sich nur spekulieren. Es hat sie auch jemand wieder herausgefischt – wer das war, ist hingegen bekannt.

Zu den Freiwilligen, die regelmäßig Müll aus der Seine fischen, gehört „Guppy“. Studenten haben das Pariser Kollektiv gegründet, das nun regelmäßig den Fluss von Müll befreit. Ihr Ziel sei es, dass die Seine sauber bleibt, sagt Sacha Kleynjans, einer der Gründer von „Guppy“. Bei jeder Angel-Aktion kommt ein beachtlicher Teil an Leihfahrrädern und Leih-E-Tretrollern zusammen.

Einzelfälle in Deutschland

Das Team geht mit Magneten auf Angeltour. Das Ergebnis eines Fangs im Juni: 58 E-Tretroller, elf Fahrräder, sechs Absperrgitter und zwei Elektromotorroller. Ein Problem, das nicht nur Paris umtreibt.

In Paris und in Marseille gebe es mehrere Dutzend Roller, die in der Seine beziehungsweise im Mittelmeer landen, erklärt Lime, Marktführer von E-Tretrollern – auch E-Scooter genannt – in Frankreich. Lime Frankreich recycelt die Flitzer nach eigenen Angaben. Ein Großteil könnte danach wiederverwendet werden.

In Marseille landen E-Tretroller – oder „Trottinettes“, wie die Franzosen sagen – regelmäßig im Mittelmeer. Freiwillige fischen sie zum Beispiel aus dem Becken des Alten Hafens. Dort wurden bei einer Reinigung zahlreiche „Trottinettes“ gefunden. In der südfranzösischen Metropole machte etwa der Meeres-Verein Société Nautique Corniche auf das Problem aufmerksam, wie die Zeitung „La Provence“ berichtete. Freiwillige treffen sich mit Betreibern, um eine Lösung zu finden.

Doch nicht nur in Frankreich landen Leihfahrzeuge im Wasser. Auch in Deutschland gibt es das Phänomen – wenn auch wohl nicht in allzu großem Ausmaß. In der Berliner Umweltverwaltung zum Beispiel führt man dazu keine Statistik. Es handele sich um „Einzelfälle“ und sei „unproblematisch“. Der Fahrradverleiher Nextbike erklärt, dass es nicht „sonderlich viel Vandalismus und Diebstahl“ gebe. Selten lande mal ein Rad im Fluss. Leihfahrräder der Deutschen Bahn würden ebenfalls selten ins Wasser geworfen, so ein Sprecher. Sie seien ziemlich schwer.

Auch in anderen europäischen Metropolen landen immer mal wieder Fahrzeuge im Wasser. In Amsterdam etwa, der Fahrradstadt schlechthin, fischen Wasserbehörden jedes Jahr etwa 12 000 bis 15 000 Räder aus den Grachten. Dabei handelt es sich eher selten um Leihfahrräder. Die Verleiher beugen dem vor, indem sie relativ hohe Kautionen sowie Kopien von Ausweisen und Kreditkarten verlangen. Häufig finden sich vor allem Wracks oder gestohlene Räder im Wasser.

In Marseille heißt es, dass sich vor allem Schulkinder einen Scherz daraus machten, Fahrzeuge ins Wasser zu werfen, berichten regionale Medien. Betreiber Lime Frankreich betont, dass Marseille nicht mehr betroffen sei, als andere Städte. In bestimmten Zeiten könne das Problem größer sein, zum Beispiel während der Ferien.

Auslaufende Batterien

Doch sicher werfen nicht nur Kinder Leihfahrzeuge ins Wasser. Fußgänger? Randalierer? Die Zeitung „Libération“ mutmaßt, dass sich auch Wettbewerber an Konkurrenz-Fahrzeugen zu schaffen machen. Doch Beweise gibt es keine.

Dass E-Tretroller und Fahrräder im Wasser landen, ist nicht nur lästig für die Betreiber, sondern auch umweltschädlich. „Kritisch ist, dass in den Lithium-Batterien umweltgefährdende Stoffe enthalten sind, die für die Wasserwelt gefährlich und giftig sind“, sagt Anita Schmidt von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Diese würden nicht nach wenigen Tagen oder Wochen austreten – höchstwahrscheinlich erst nach vielen Jahren. Dann kann die Umhüllung undicht werden. „Man muss die Geräte rausholen, um die Umwelt zu schützen.“

Auch für „Guppy“ ist der Umweltaspekt entscheidend. Wichtig sei es, Bürger auf das Problem aufmerksam zu machen, sagt Kleynjans. Er betont auch, dass die Seine nicht erst verschmutzt sei, seit es die E-Tretroller gibt. Die „Trottinettes“ seien eines von vielen Gegenständen, die im Wasser landen. Im September will die Gruppe wieder angeln.

