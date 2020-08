Sturm „Laura“ bewegt sich auf US-Küste zu

Washington.Der Wirbelsturm „Laura“, der sich auf die US-Küste am Golf von Mexiko zubewegt, hat die Stärke eines Hurrikans erreicht. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) berichtete am Dienstag, dass Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erfasst wurden. US-Meteorologen erwarten, dass „Laura“ am Mittwoch (Ortszeit) aufs Festland trifft. Der Tropensturm zog bereits durch die Karibik, neun Menschen in Haiti und vier in der Dominikanischen Republik kamen ums Leben. Im Bild stehen Strandbesucher am Pier in Key West vor einer großen Welle, die wegen „Laura“ zustande kommt. dpa (Bild: dpa)

