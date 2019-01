Sturmflut, Schneefall und Pollenflug

Hamburg/München.Das Wetter in Deutschland bleibt ungemütlich. Schuld ist das Tief „Benjamin“. Es brachte gestern schauerartigen Regen im Nordwesten mit sich. Teils anhaltende Schneefälle kamen im Erzgebirge, im Bayerischen Wald und in den Alpen nieder. Zugleich fegten schwere Sturmböen über weite Teile Deutschlands. Heute soll es ab einer Höhe von 500 bis 700 Metern zeitweise schneien.

Hamburg erlebte gestern die erste Sturmflut des Jahres. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. In Travemünde drückte der Wind eine Fähre gegen den Anleger. Das Schiff wurde am Rumpf durchlöchert. Ansonsten kippten in dem Sturm vereinzelt Bäume um. Spitzenreiter bei den Windgeschwindigkeiten im Norden war bis zum Nachmittag die ostfriesische Insel Spiekeroog in Niedersachsen mit Orkanböen von 119 km/h (12 Beaufort). Verletzte oder größere Schäden wurden in Norddeutschland zunächst allerdings nicht gemeldet.

Flüge gestrichen

Zwischen dem nordfriesischen Schlüttsiel und den Halligen stellte die Wyker Dampfschiff-Reederei gestern den Schiffsverkehr ein. Der Verkehr zwischen Cuxhaven und der Hochseeinsel Helgoland wurde ebenfalls eingestellt. Die Deutsche Bahn schloss auch Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr nicht aus. Zunächst waren jedoch keine Einschränkungen im Zugverkehr bekannt. Am wichtigen niederländischen Drehkreuz Amsterdam Schiphol strich die Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge.

Woanders kündigt sich der Frühling an. In einigen Teilen Nordrhein-Westfalens waren gestern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach schon Hasel-Pollen in der Luft. Zudem könne es auch Erlen-Pollen geben. „Die Pollen sind noch vereinzelt“, so eine Sprecherin.

Nur kurze Verschnaufpause

Den Menschen im südlichen Bayern wiederum gönnte der Winter gestern nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre eine kurze Atempause. In Bayerns Skigebieten waren nach den Schneefällen der letzten Tage dennoch zahlreiche Lifte und Pisten gesperrt. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt, dem mit 1141 Meter höchsten Berg Norddeutschlands, lagen mehr als 75 Zentimeter Schnee, wie ein Experte der dortigen Wetterstation sagte.

Im Süden Bayerns, im Schwarzwald und im Erzgebirge wird heute neuer Schnee erwartet. In Sachsen soll es auch im Tiefland schneien. Innerhalb von 48 Stunden könne es in höheren Lagen 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee geben.

Die Wetterlage in den österreichischen Alpen hat sich derweil durch neue Schneefälle verschärft. Rund 100 Straßen waren wegen Lawinengefahr gesperrt. Zahl und Größe der Gefahrenstellen nähmen zu, teilte der Lawinenwarndienst mit. Auf dem rund 1800 Meter hohen Loser in der Steiermark hat der Schnee die Bergstation fast unter sich begraben. Die Mitarbeiter der Bergbahn kämpften gegen Schneemassen, schrieb das Unternehmen auf Facebook. „Bei den eingewehten Stellen liegt bis zu zehn Meter Schnee.“

Sogar in Teilen Griechenlands schränkte Schneefall gestern den Verkehr ein. Auf der Akropolis von Athen lag am frühen Morgen eine hauchdünne Schneedecke. Diese schmolz aber rasch mit dem ersten Tageslicht, wie das griechische Fernsehen zeigte. dpa

